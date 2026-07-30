Önder Sav CHP'den istifa etti

Sav, partinin, binanın ve amblemin sahibi görünenlerin kiracı durumunda olduklarını ve tahliyelerinin çok yakın bir zaman içerisinde gerçekleşeceğini söyleyerek, "Açıkça anlattığım nedenlerle eşim Çiğdem Sav, iki evladım ve damadımla birlikte CHP'deki siyasi yaşamımı sonlandırıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içerisinde CHP'den istifa ediyorum" dedi.

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