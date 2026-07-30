Önder Sav CHP'den istifa etti

CHP Eski Genel Sekreteri Önder Sav, Yeni Parti Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Sav, Ankara 36'ncı Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayına ilişkin verdiği mutlak butlan kararının partiyi karıştırdığını, Parti Meclisi (PM) üyelerinin istifa ettiğini; ancak mevcut yönetimin kurultay kararı almayarak hukuku çiğnediğini savundu.
Önder Sav, "CHP; kurucu felsefesinden, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almış, demokratik, laik hukuk devleti ilkelerinden ve hukukun üstünlüğünden uzaklaşmıştır. Hele hele iddialı bir şekilde telaffuz edilen, 'Hak, hukuk, adalet' söylemleri de unutulur olmuştur. CHP hukuksuzluğun, adaletsizliğin adeta cirit attığı bir parti durumuna sokulmuştur" ifadelerini kullandı.
Sav, partinin, binanın ve amblemin sahibi görünenlerin kiracı durumunda olduklarını ve tahliyelerinin çok yakın bir zaman içerisinde gerçekleşeceğini söyleyerek, "Açıkça anlattığım nedenlerle eşim Çiğdem Sav, iki evladım ve damadımla birlikte CHP'deki siyasi yaşamımı sonlandırıyorum. Üzülerek ve büyük bir acı içerisinde CHP'den istifa ediyorum" dedi.