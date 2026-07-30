Ortalama yaşam süresi 78.5 yıl oldu

Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK
), 2023-2025 dönemine ilişkin 'Hayat Tabloları' bültenini yayımladı. Buna göre; yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan 'doğuşta beklenen yaşam süresi' Türkiye'de 2022-2024 döneminde 78,1 yıl iken 2023-2025 döneminde 78.5 yıl oldu.Türkiye'de 2022-2024 döneminde erkeklerde 75,5 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2023-2025 döneminde 75,9 yıl, kadınlarda ise 80,7 yıl iken 81,1 yıl oldu. Erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5.2 yıl oldu.