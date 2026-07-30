Şehit yakınları ve gazilerin özlük haklarında iyileştirme

Vatanı korurken canını feda eden şehitlerin yakınları ile gazilerin özlük haklarını, maaşlarını ve statülerini düzenleyen yasa teklifinin hazırlıkları tamamlandı. Teklif ile şehitler için nüfus gibi resmi kayıtlara "ölü" yerine "şehit" ya da "vatan kahramanı" ifadesi yazılacak. Şehit yakınları ve gazilerin aldıkları maaşların iyileştirilmesi yönünde bazı düzenlemelerin teklifte yer alması bekleniyor.

KESİNTİYE SON VERİLECEK

Gaziler, tekerlekli sandalye, ortez ve protez gibi hayati medikal ihtiyaçlarında Sağlık Uygulama Tebliği sınırları nedeniyle fiyat farkı ödemek zorunda kalıyordu. Yeni yasa ile gazilerin bu tür ihtiyaçlarından yapılan kesintiye son verilmesi bekleniyor. Gazilerden bu kapsamda 15 bin lirayı bulan kesintiler yapıldığı belirtiliyor. Vatan için mücadele ederken yaşamını kaybeden şehitlerin ebedi istirahatgâhları belirlenirken eşlerin kararı öncelik taşıyor. Eşlerin tayin durumlarında mezarların geride kalması anne-babaları üzüyordu. Teklif ile defnedilecekleri yer belirlenirken anne ve babanın da onayının alınması sağlanıyor.