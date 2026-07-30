Haberler Gündem Tarımın geleceği topraksız olacak Tarımın geleceği topraksız olacak Son yılların öne çıkan üretim yöntemlerinden biri olan topraksız tarım, sürdürülebilir gıda üretiminin vazgeçilmez unsurlarından biri olmaya hazırlanıyor. Toprağa ihtiyaç duymadan birçok bitkinin yetiştirilebildiği bu yöntem, bilim insanlarına göre geleceğin tarımında belirleyici bir rol üstlenecek HÜSEYİN KILIÇ













Dünyada topraksız tarım uygulamaları, tarım yapılan toprakların hızla artan nüfusun gıda gereksinimini karşılamayacağı düşüncesi ile birlikte ortaya çıktı. Geleneksel yöntemlerle yapılan tarıma göre önemli üstünlükleri bulunan topraksız tarım uygulamaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış gösteriyor. Topraksız tarım bitkilerin gelişimi için gerekli olan bitki besin elementi ve suyun kök bölgesinde, toprak dışında farklı katı veya sıvı ortamlar kullanılarak bitki yetiştiriciliğinin yapıldığı gelişmiş üretim tekniği olarak tanımlanabilir. Topraksız üretim modeliyle, yapay bir ortamda, bitkilere fiziksel desteğin yanında, kök bölgesinde en uygun hava, su ve besin maddesi dengesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Alışılmış tarım anlayışının dışında kalan topraksız tarım, bitkilerin ihtiyaç duyduğu su ve besinleri kontrollü şekilde sağlayarak farklı bir üretim modeli sunuyor. Gıda üretimi çeşitlenirken suyun ve besinlerin dengeli kullanımına odaklanan sistemler giderek daha fazla öne çıkıyor.





ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF

Topraksız kültürün ortaya çıkması ve yaygınlaşmasının çok sayıda sebebi vardır. En önemlileri artan nüfus ve toprak kaynaklı sorunlardır. Dünyadaki hızlı nüfus artışı sonucu tarım topraklarının artan nüfusun gıda gereksinimini sağlayamayacağı düşüncesi ilk sıradadır. Günümüzde 6.5 milyar olan dünya nüfusunun, 2050 yılında 9 milyara ulaşacağı ve daha fazla gıda gereksiniminin olacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde olduğu gibi dünyada birçok ülkede tarıma açılabilecek topraklar son sınırına dayanmıştır. Toprakların erozyon, çoraklaşma ve yerleşim yeri olarak kullanılması gibi nedenlerle tarım dışına çıkarılması gittikçe yaygınlaşmaktadır. Özellikle toprak ve su kaynakları yetersiz ülkelerin gıda açısından dışa bağımlılıktan kurtulmak istemesi, gıda gereksinimini karşılamak, su ve gübre açısından daha az girdi ile daha yüksek verim almak amacıyla topraksız tarım önemli bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır.