Türkiye genelinde 10 orman yangınına topyekün mücadele!

Seydikemer İlçesi Bayır Mahallesi'nde dün saat 07.45 sıralarında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle zirai alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgârın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangını kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, "Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına, 5 uçak, 20 helikopter olmak üzere toplam 25 hava unsuru ile 104 arazöz, 11 ilk müdahale aracı, 44 su tankeri, 39 iş makinesi, 73 araç, 6 TOMA 8 ambulans olmak üzere 356 kara unsuru ve bin 12 personelimizle mücadele ediyoruz. Ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü mücadele ile yangını tamamen kontrol altına almak için aralıksız çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine, Bayır, Orta Bayır ve Kırsecik mevkilerinde yer alan toplam 335 hanedeki 619 kişi ile 20'si büyükbaş 30'u küçükbaş olmak üzere 50 hayvan güvenli bölgeye sevk edildi. Yangında 3'ü harabe durumda toplam 4 ev zarar gördü. Tahliye edilen vatandaşların güvenli alanlara ulaştırıldığı ve tüm ihtiyaçlarının ilgili kurumlar tarafından karşılandığı bildirildi. Yetkililer, tahliye kararlarının tamamen vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını belirterek, yangının seyrine göre yeni tedbirlerin de uygulanabileceğini ifade etti.
HASTA NAKİLLERİ TAMAMLANDI
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde süren orman yangını nedeniyle Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki hastaların çevredeki hastanelere nakledildiğini bildirdi. Bakan Memişoğlu, "Muğla Seydikemer'deki yangın nedeniyle tedbiren Seydikemer Devlet Hastanemizde bulunan hastalarımızın çevre hastanelerimize nakilleri tamamlanmıştır. İlgili kurumlarla tam koordinasyon içerisinde süreci yakından takip ediyor, sağlık hizmetlerimizin kesintisiz devamı için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.
KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Yangının ulaşım güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle Fethiye-Seydikemer- Antalya Karayolu geçici olarak sivil araç trafiğine kapatıldı. Yetkililer, yangın söndürme araçlarının bölgeye hızlı ulaşabilmesi için sürücülerden alternatif güzergâhları tercih etmelerini istedi. Ayrıca müdahale araçlarının kullandığı yolların ve özellikle emniyet şeritlerinin kesinlikle boş bırakılması gerektiği vurgulandı. Jandarma ve polis ekipleri, karayolunda geniş güvenlik önlemleri alırken, karayolları ekipleri de trafik akışını kontrollü şekilde yönlendirmeye devam ediyor.
'KAHRAMANLARIMIZ SAVAŞIYOR'
Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya, Aydın, Muğla ve Balıkesir'deki orman yangınlarına müdahalenin devam ettiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz sürüyor. Hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın sahada yürüttüğü aralıksız mücadele sonucunda Antalya Kaş yangınının enerjisini düşürdük. Muğla Seydikemer, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit, Gömeç yangınlarına orman kahramanlarımızın müdahalesi devam ediyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
YOĞUN MESAİ
Muğla Seydikemer'deki yangına uçak ve helikopterler peş peşe sorti yaparak müdahale etti. Göletler ve denizden aldıkları suyu alevlerin üzerine bırakan hava araçları, kara ekiplerine büyük destek sağladı. Karada ise arazözler, su tankerleri, iş makineleri ve yüzlerce orman işçisi zorlu arazi şartlarına rağmen alevlerle mücadele etti. İş makineleri yeni yangın emniyet şeritleri açarken, ekipler yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri durdurabilmek için yoğun çaba harcadı. Yangın bölgesinden yükselen yoğun duman kilometrelerce uzaklıktan görülürken, rüzgârın yön değiştirmesi ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı.
BALIKESİR'DE KONUTLAR TEDBİREN BOŞALTILDI
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit ilçesi Altınoluk ile Gömeç ilçesi Kumgedik Mahallesi yakınlarında çıkan yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Vali Ustaoğlu, "Edremit ilçemiz Altınoluk Mahallesi ve Gömeç ilçemiz Kumgedik Mahallesi yakınlarında çıkan yangınlara 6 uçak, 5 helikopter, 24 arazöz, 11 itfaiye aracı, 19 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 26 hizmet aracı, 4 dozer, 320 personel ile müdahale edilmektedir. 210 konut tedbiren tahliye edilmiş olup herhangi bir can kaybı yoktur. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları için AFAD, Kızılay ve UMKE ekiplerimiz sahadadır" dedi.
BAKAN YUMAKLI SON DURUMU PAYLAŞTI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç ve Altıntaş ile Çanakkale Merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Bakan Yumaklı, dün gece geç saatlerde orman yangınlarının son durumuna ilişkin NSosyal'deki hesabı üzerinden açıklama yaptı. "Yeşil vatan"ı korumak için ülkenin dört bir yanında mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, söndürme çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç, Kütahya Altıntaş, Çanakkale Merkez yangınlarını tamamen kontrol altına aldık. Muğla Seydikemer, Antalya Kaş, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk, Çanakkale Ayvacık, Balıkesir Gömeç yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya Alanya'daki yangına orman kahramanlarımızın müdahalesi aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz 'yeşil vatan' için gece gündüz demeden görev başında." Öte yandan herkesi duyarlı olmaya davet eden Bakan İbrahim Yumaklı, "Sen de yeni yangınlara sebep olma" ifadelerini kullandı.