Türkiye genelinde 10 orman yangınına topyekün mücadele!





Seydikemer İlçesi Bayır Mahallesi'nde dün saat 07.45 sıralarında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle zirai alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgârın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangını kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, "Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına, 5 uçak, 20 helikopter olmak üzere toplam 25 hava unsuru ile 104 arazöz, 11 ilk müdahale aracı, 44 su tankeri, 39 iş makinesi, 73 araç, 6 TOMA 8 ambulans olmak üzere 356 kara unsuru ve bin 12 personelimizle mücadele ediyoruz. Ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü mücadele ile yangını tamamen kontrol altına almak için aralıksız çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.