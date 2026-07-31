Başkan Erdoğan: Gençlik bu milletin atar damarıdır

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rams İstanbul Stadyumu'nda "TÜGVA Yaz Okulları Finali"nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"TÜGVA Yaz Okulu Finali'nde hep birlikte beraberiz. Fetih ruhunun kalplere işlediği güzel İstanbul'da hepimiz bir aradayız. Siz gençlerle birlikte olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Gençlerimizin, yavrularımızın gözleri ışıl ışıl parlıyor.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin TEKNOFEST kuşağı yeri göğü inletiyor. Sizleri böyle neşeli coşkulu görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu muhteşem tablo için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Buradan gönül coğrafyamızdan ve dünyanın farklı bölgelerinde bizleri takip eden, dua eden tüm gençlere selamlarımı yolluyorum. Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımız yürekten selamlıyorum. Türkiye'deki kardeşlerinin yürekleri onlarla beraber atıyor.

Sizin şu coşkunuzu, şu enerjinizi tarif etmeye inanın kelimeler yetmez. Sizin şu samimiyetinizi imanla atan şu kalplerinizi toplu duran şu yüreklerinizi en usta ressam çizemez.

TÜGVA bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcı sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Sadece bu yıl 1,5 milyon gencin hayatına dokunarak ülkemizin en büyük gençlik programına haline geldi. TÜGVA yaptıklarıyla göğsümüzü kabartıyor.

"GENÇLİK BU MİLLETİN ATAR DAMARIDIR"

Gençlik bu milletin atar damarıdır. Gençlik, toplumun enerjisini, idealini geçmişten geleceğe taşır. Bu damar ne kadar güçlü ve sağlıklı olursa milli benliğimizde o kadar sağlıklı olur. Gençlerimiz için canını dişine takarak çalışan TÜGVA'mız bu görevini layıkıyla yerine getirmektedir. Her işe engel olmaya çalışanlar tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyorlar. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar, TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor.

"EN BÜYÜK GÜÇ KAYNAĞIMIZSINIZ"

Sizler tarihe yön vermiş, çağ açıp çağ kapatan bir milletin evladısınız. 21. yüzyıla Türkiye'nin damgasını vuracak bir nesilsiniz. Yarınlarımızın sağlam emanetçisi, en büyük güç kaynağımızsınız.

Geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına alet edemezler. O günler artık geride kaldı. Biz gençlerimizi, yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını üç beş kendini bilmeze yem ettirmeyiz."