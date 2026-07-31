Dünyanın en iyileri arasına Türkiye’den 13 üniversite girdi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca hazırlanan "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasında Türkiye
'den 13 üniversite ilk bine girdi. Buna göre, göstergelerde en yüksek puanı elde ederek ilk 3 bin üniversite arasında yer alan Türk üniversiteleri belli oldu. Bunlar arasında; İstanbul Teknik Üniversitesi
710'uncu, Gazi Üniversitesi 824'üncü, İstanbul Üniversitesi
890'ıncı, Ege Üniversitesi
891'inci olarak yer aldı.