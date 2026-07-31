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Dünyanın en iyileri arasına Türkiye’den 13 üniversite girdi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Dünyanın en iyileri arasına Türkiye’den 13 üniversite girdi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca hazırlanan "dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi" sıralamasında Türkiye'den 13 üniversite ilk bine girdi. Buna göre, göstergelerde en yüksek puanı elde ederek ilk 3 bin üniversite arasında yer alan Türk üniversiteleri belli oldu. Bunlar arasında; İstanbul Teknik Üniversitesi 710'uncu, Gazi Üniversitesi 824'üncü, İstanbul Üniversitesi 890'ıncı, Ege Üniversitesi 891'inci olarak yer aldı.
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