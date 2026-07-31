Etimesgut’un ucu Ağbaba’ya çıktı

Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi gözaltına alındı. Ayrıca söz konusu soruşturmanın ucu bir kez daha Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya çıktı. Gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun hem Veli Ağbaba hem Erdal Beşikçioğlu hem de eski CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile dikkat çeken bağları bulunuyor. CHP'li kaynaklar, Kerimoğlu'nun, Ağbaba'nın 'özel ricasıyla' başkan yardımcısı yapıldığını iddia ediyor.
ŞÜPHELİ İHALE İDDİALARI
Mutlu Kerimoğlu'na belediyede 8 ayrı müdürlüğün bağlandığı, bu kapsamda en fazla müdürlüğün başındaki başkan yardımcısı olduğu öğrenildi. Söz konusu müdürlükler arasında şüpheli ihale ve rüşvet iddialarının odağındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün de yer aldığı görüldü. Kerimoğlu'na bağlı müdürlükler içerisinde; imar ve şehircilik müdürü, destek hizmetleri müdürü, zabıta müdürü, emlak ve istimlak müdürü hakkında da gözaltı kararları çıktı.
USULSÜZLÜKLER RAPORLARA YANSIDI
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği veya düzenletildiği yönündeki tespitler üzerine başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma dosyasında bulunan 6 ayrı Sayıştay raporunda farklı tarihlerde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin önemli bulgular yer aldı. 12 Şubat 2026 tarihli Sayıştay raporunda 814 milyon 498 bin 556 TL bedelli ihale, 21 Nisan 2026 tarihli raporda ise 760 milyon 591 bin 551.68 TL bedelli ihale incelemeye alındı. 30 Eylül 2025 tarihli Sayıştay raporunda ise 11 milyon 990 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.