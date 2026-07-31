Haberler Gündem Etimesgut’un ucu Ağbaba’ya çıktı Etimesgut’un ucu Ağbaba’ya çıktı Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonunda aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında bulunan Mutlu Kerimoğlu’nun, Yeni Parti’nin kurucuları arasında yer alan Veli Ağbaba’nın ‘sağ kolu’ olduğu aktarıldı. HABER MERKEZİ













Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi gözaltına alındı. Ayrıca söz konusu soruşturmanın ucu bir kez daha Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya çıktı. Gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun hem Veli Ağbaba hem Erdal Beşikçioğlu hem de eski CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile dikkat çeken bağları bulunuyor. CHP'li kaynaklar, Kerimoğlu'nun, Ağbaba'nın 'özel ricasıyla' başkan yardımcısı yapıldığını iddia ediyor.





ŞÜPHELİ İHALE İDDİALARI

Mutlu Kerimoğlu'na belediyede 8 ayrı müdürlüğün bağlandığı, bu kapsamda en fazla müdürlüğün başındaki başkan yardımcısı olduğu öğrenildi. Söz konusu müdürlükler arasında şüpheli ihale ve rüşvet iddialarının odağındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün de yer aldığı görüldü. Kerimoğlu'na bağlı müdürlükler içerisinde; imar ve şehircilik müdürü, destek hizmetleri müdürü, zabıta müdürü, emlak ve istimlak müdürü hakkında da gözaltı kararları çıktı.