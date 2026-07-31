Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kurulacak

Adalet
Bakanı Akın Gürlek
, adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri adalet komisyonları bünyesinde mülhakat adliyelerini de kapsayacak şekilde Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kurulacağını açıkladı. Gürlek, kurulacak büroların vatandaşların yargı süreçlerinde karşılaştıkları gecikmelerin ve uygulamaya ilişkin sorunların yakından takip edilmesini sağlayacağını belirterek, hazırlıkları devam eden Alo Adalet Hattı'nın yereldeki kurumsal altyapısının da bu bürolar aracılığıyla oluşturulacağını ifade etti. Gürlek, taleplerin bu bürolarda inceleneceğini ve başvuru sahiplerinin süreç hakkında bilgilendirileceğini kaydetti.