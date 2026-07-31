Başkan Erdoğan dün Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'yi karşıladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avn ile düzenlediği ortak basın toplantısında İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarda 4 bin 300'den fazla kardeşimiz hayatını kaybetti. Saldırı ve işgalin sona ermesi için başlatılan girişimleri takip ediyoruz" diye konuştu.

'DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR'

"17 yıl aradan sonra Lübnan'dan devlet başkanı düzeyinde gerçekleştirilen ziyaret nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Bilhassa Avn ile Lübnan'ın güneyinde süren İsrail saldırılarını ele aldık. Dost ve kardeş Lübnan halkına desteğimizi sürdürüyoruz. Bizim Orta Doğu'da başından beri hedeflediğimiz barış hedefimizde en fazla faydayı ülkelerin başında Lübnan yer alıyor. İkili ilişkilerimizin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesini ele aldık. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Suriye ile artan süren diplomasinin doğru olduğuna inanıyoruz. Gereken katkıyı vermeye hazırız. Türkiye ilk günden beri şiddete en fazla tepki veren ülkelerin başında geliyor."

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Avn ise sözlerine Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek başladı. Avn, "Türkiye-Lübnan kardeşliği çok önemli. Sayın Erdoğan vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir. Lübnan'daki istikrar sadece Lübnan'ı ilgilendirmemektedir. Bu ziyaretim Türkiye-Lübnan ilişkileri için çok önemli. Son olarak Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na Lübnan'ın yanında olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Lübnan ordusuna karşı Türkiye'nin desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. UNIFIL içerisinde Türkiye'nin rolü çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı beni sıcak karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. İsrail'e karşı bu savaşta birlikteyiz. Türkiye-Lübnan dostluğu yaşasın" ifadelerini kullandı.