SON DAKİKA | Gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Cem Küçük'ü dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

ŞANTAJ İDDİASI

Cem Küçük'ün bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu ve İBB yolsuzluk soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanlar olduğu, soruşturmanın bu şekilde başladığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Küçük'ün işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesine sevki gerçekleşti.