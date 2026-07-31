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Terörle mücadelede işbirliği oldukça önemli

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Terörle mücadelede işbirliği oldukça önemli
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Gazi Fişek Fabrikası'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk, "Son bir hafta içerisinde 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 953, engellenen kişi sayısı da 43 bin 878'e yükseldi. Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen işbirliği, terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olmuştur. Irak ile güvenlik alanındaki işbirliği kesintisiz şekilde devam etmektedir" dedi.
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