Başkan Erdoğan: AK Parti Türkiye kitabıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"ÜYE SAYIMIZ 11 MİLYON 710 BİNE ULAŞTI"

AK Parti Türk siyasetinin cazibe merkezi olma vasfını daha da güçlendiriyor. Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Mahalle mahalle, kapı kapı çalışarak 'Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle beraber inşa ediyoruz. Geçen ay açıklanan verilere göre, üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik. AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Bilinmesini isterim ki AK Parti'nin cümle kapısı millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır.

Ankara'da coşkulu bir mitingle 25. yaşımızı kutlayacağız.

MUHALEFETE GÖNDERME: ÇATIŞMA VE POLEMİK ÜRETİYORLAR

Biz Gazze'den Lübnan Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Biz plan, proje üretirken onlar sadece çatışma, hakaret ve polemik üretiyor. Bizim gündemimizde Körfez ile Avrupa'yı birbirine bağlayacak olan Kalkınma Yolu projesi var. Onların gündeminde ise kimin figüran, kimin hain olduğunu tespit etmek var. Bizim gündemimizde Terörsüz Türkiye süreci var, eskisi ve yenisiyle onların gündemine internet hesaplarını, il-ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var.

İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek, siyasetten öte hepimiz için bir milli güvenlik sorunudur.

İSTANBUL'DA KİRALIK KONUT PROJESİ BAŞLIYOR

İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut projemiz için Eylül ayında kuralar olacak. Kira sözleşmeleri 3 yıllık olacak. Bu konutlar kura ile belirlenecek. Esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

(Terörsiz Türkiye) Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile zaten ilk günden itibaren yapıcı ve samimi tavrımızı pek çok defa ortaya koyduk. Süreç menziline ulaşacak. Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Süreci istismar etmek isteyenlerin olacağını, iftira, çarpıtma ile süreci engellemeye çalışanlar olacağını çok iyi biliyoruz. Onlara fırsat vermeyeceğiz.

CHP'DEN İSTİFA EDEN 2 BELEDİYE BAŞKANI VE 1 BAŞKAN VEKİLİ AK PARTİ'YE KATILDI

CHP'den istifa eden Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan vekili Sacit Terzi, AK Parti'ye katıldı.

Başkan Erdoğan'ın katılımı ile Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi'ndeki rozet takma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden istifa eden 3 belediye başkanı AK Partiye katıldı.

AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'ye parti rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.