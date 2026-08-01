Köksal’dan ‘eden bulur’ açıklaması

AFYONKARAHISAR Belediye Başkanı Burcu Köksal, sosyal medya hesabındaki "Hayatın en değişmez formülünü bir yere not alın lütfen; Eden-Bulur Allah'ım şükür gösteriyorsun" paylaşımının kime yönelik olduğuna ilişkin açıklama yaptı. Köksal, paylaşımının Sinem Dedetaş'a değil, eski CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz'e yönelik olduğunu söyledi. Köksal, "CHP'ye yakın bazı medya organlarında 'pes dedirten paylaşım' şeklinde yapılan haberde, yayınladığım gönderinin Sinem Dedetaş'a yönelik olduğu iddiaları kesinlikle yalandır, algı oyunudur. Ben hizmet etmek için AK Parti'ye geçtiğimde, bana demediğini bırakmayan ve her türlü siyasi zorbalığa maruz bırakan Hasan Karadeniz, şimdi 'baba ocağı' dediği CHP'yi terk edip Özgür Özel'in yanında yeni partiye katıldı. Düne kadar bana laf ediyordu, şimdi ise kendisi yer değiştirdi" dedi.