Haberler Gündem SON DAKİKA... 15 Temmuz’un Marmaris firarisine Afyonkarahisar’da şok baskın! FETÖ'cü terörist yakalandı: Hedefinde Başkan Erdoğan ve ailesi vardı SON DAKİKA... 15 Temmuz’un Marmaris firarisine Afyonkarahisar’da şok baskın! FETÖ'cü terörist yakalandı: Hedefinde Başkan Erdoğan ve ailesi vardı Son dakika haberleri... 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a Marmaris’te düzenlenen suikast girişiminde yer alan ve uzun süredir kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu eski yüzbaşı B.K., Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. HABER MERKEZİ









Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik aranan şahıslar kapsamında yürütülen operasyonda önemli bir firari yakalandı.

37 KİŞİLİK TİMİN FİRARİ SON ÜYESİ

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik darbeci timde yer aldığı belirtilen ve timin firari son üyesi olduğu değerlendirilen eski helikopter pilotu, ihraç yüzbaşı B.K.'nin izini süren güvenlik birimleri, analiz ve teknik takip çalışmalarını sonuçlandırdı.