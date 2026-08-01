Haberler Gündem SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi'nde şok gelişme! Rüşvetin üssü: Kuşadasıspor! İtirafçı müteahhit tek tek anlattı SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi'nde şok gelişme! Rüşvetin üssü: Kuşadasıspor! İtirafçı müteahhit tek tek anlattı Kuşadası Belediyesi’ndeki rüşvet iddialarına ilişkin soruşturmada dikkat çeken itiraflar ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanan müteahhit, ruhsat izni karşılığında istenen paraların Kuşadasıspor üzerinden nasıl tahsil edildiğini tek tek anlattı. SABAH









İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında aralarında Başkan Ömer Günel'in de bulunduğu 5 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada, etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu müteahhit Ferdi Zenginoğlu, belediyedeki kirli rüşvet ağını tek tek anlattı.

'SEN TANIDIKSIN 2.5 MİLYON YETER' Yapacağı inşaatın arsasını ticariye çevirmek için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e gidip durumu anlattığını söyleyen Zenginoğlu, "Bana, 'Evet bilgim var, başvuru evraklarını gördüm, normalde daha yüksek bir rakam aldığımızı biliyorsun, ancak seninle tanışıklığımız olduğu için 2.5 milyon TL verirsen hallederiz' dedi. Daha sonra parayı 1.6 milyon TL'ye indirip, 'Bir kısmını peşin, diğer kısmını da yavaş yavaş verirsin' dedi. Teklifi kabul ettim. Parayı teslim ettikten kısa bir süre sonra değişiklik yapıldı. Ancak, AK Partili meclis üyeleri itiraz edince, komisyon imarımı 5 kattan 2 kata düşürdü. Konuyu Günel'e söyleyince, 'Kaybını başka projede telafi ederiz' deyip parayı geri vermedi.