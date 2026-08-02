15 Temmuz suikast timinin son firarisi yakalandı! Hain Burkay Karatepe operasyonunun perde arkası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunduğu belirtilen 37 kişilik timin uzun süredir firari olan son üyesi, ihraç kurmay yüzbaşı Burkay Karatepe düzenlenen operasyonla yakalandı. Güvenlik birimlerinin titizlikle yürüttüğü takip sonucunda gerçekleştirilen operasyonun dikkat çeken ayrıntılarına ulaşıldı.
SUÇ ORTAKLARI MENFEZDE YAKALANDI
Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından ormanlık alana kaçan suikast timini yakalamak için bölgede 17 gün süren arama çalışması yapıldı. Kaçan firari FETÖ'cü askerlerden 3'ü yol kontrolünde, 4'ü de düzenlenen operasyon kapsamında Marmaris'te yol altı menfezinde yakalandı. Yakalanan isimler arasında 'Çiğli İmamı' olduğu ileri sürülen, 'Paşa' lakaplı Astsubay Zekeriya Kuzu da vardı. 7 darbeci askerden 4'ünün İzmir'in Çiğli İlçesi'ndeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan Hava Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu ile Hava Astsubay Üstçavuş Ömer Faruk Göçmen, Hava Astsubay Kıdemli Çavuş Abdülhamit Gülerden, Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Çıkat olduğu belirtildi.
10 YIL SONRA BULUNDU
Özel Kuvvetler mensubu kurmay yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanmasına dair nefes kesen operasyonun tüm gizli ayrıntılarına SABAH ulaştı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 2026 yılı başındaki talimatıyla aranan FETÖ üyelerine yönelik çalışmaların hızlandırılmasının ardından suikast timinin son firarisi eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin de bulunması için istihbarı çalışmalar artırıldı. Darbeci haninin ailesinin ikamet ettiği Eskişehir ve memleketi Afyon'da da bu çerçevede yoğun şekilde izlendi.
KAĞIT TOPLAYICISI KILIĞINDA HÜCRE EVİNDE
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, hainin 2026 yılı Şubat ayından itibaren Afyonkarahisar'ın Yarenler Mahallesi çevresinde olduğu tespit edildi. Dikkat çekmemek için kâğıt ve hurda toplayıcısı kılığına giren, sürekli şapka takan ve yalnız yaşayan Karatepe'nin, Antalya'da yaşayan bir vatandaş adına kayıtlı GSM hattını sadece ikameti çevresinde kısa süreli kullandığı belirlendi.
SOSYAL MEDYA PANİĞİ VE MARKET ALIŞVERİŞİ
Hainin izi, inşaatlarda birlikte çalıştığı Özcan A. üzerinden sürüldü. Özcan A. adına kayıtlı 2025 yılında aldığı GSM hattını da kullanan Karatepe'nin hakkında darbe girişiminin yıldönümünde sosyal medyadaki firari haberlerinden paniklediği, kaçma hazırlığı yaptığı belirlendi. 31 Temmuz'da bir AVM'deki marketten gıda ve alkol alarak kent merkezinde bulunan İnaz Deprem Evleri bölgesindeki atıl bir binaya gizlenen Karatepe'nin yakalanması için önce birlikte inşaatlarda çalıştığı Özcan A. gözaltına alındı.
"ATIL EVE BIRAKTIM, BİRLİKTE ALKOL ALDIK"
Özcan A. suikastçı yüzbaşının ismini Salih olarak bildiğini belirterek verdiği ifadesinde "31 Temmuz'da onun isteği üzerine İnaz Deprem Evlerine kendi aracım ile bıraktım. Hatta öncesinde AVM'de marketten gıda maddeleri ve alkollü içecek aldık. Birlikte bu adrese gittik, bu bina atıl durumdaydı. Burada birkaç saat beraber kalıp alkol aldık. Daha sonra ben evime gittim" dedi.
TERMAL KAMERA VE İHA'LARLA İZLENDİ
Görüntü vermemek için atıl binada saklanan hain, insansız hava araçları (İHA) ve termal izleme araçlarıyla adım adım takip edildi. 1 Ağustos 2026 gecesi saat 00:50 sularında, elinde siyah spor çantasıyla binanın üst katlarına doğru kaçmaya çalışan Karatepe, özel timlerin baskınıyla etkisiz hale getirildi. İlk etapta polislere sahte kimlik gösteren zanlı, kısa sürede gerçek kimliğini itiraf etti.
SPOR ÇANTADAN SERVET ÇIKTI
Suikastçı hainin yanındaki spor çantada adeta bir servet ele geçirildi. Yapılan incelemede; 98 adet Ata lira altın, 50 gram külçe altın, 4 adet yarım, 23 adet çeyrek altın, 33 bin 700 ABD doları, 2 bin 620 Euro ve nakit paralar olmak üzere toplamda 6 milyon 409 bin TL muhafaza altına alındı. Ayrıca ikamette askeri kamuflaj ve dijital materyaller de bulundu.
MUĞLA'YA GÖNDERİLDİ
Firari yüzbaşı Burkay Karatepe, suikast girişimi davasından aranması nedeniyle Muğla'ya gönderildi. Karatepe, 4 günlük gözaltı süresinin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığını sevk edilecek. Karatepe'ye sorgusunda kaçışına ve saklanmasına yardım eden isimler sorulacak. Hakkında düzenlenen iddianamede "Anayasal düzeni ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve "kasten öldürme" suçlarından 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Karatepe, ayrılan bu dosyası üzerinden yeniden yargılanacak.