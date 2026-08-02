‘Anne sütü eşsiz bir mucizedir’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Anne sütü, yaşamın ilk günlerinden itibaren bebeğin sağlıklı büyümesini ve gelişimini destekleyen, anne ile bebek arasındaki bağı kuvvetlendiren eşsiz bir mucizedir. Her damlasında şifa, güven ve sevgi vardır. Diliyorum ki her bebek hayata anne sütünün koruyucu gücüyle başlasın, her anne ise bu özel bağı doyasıya yaşayabilsin" ifadelerini kullandı.