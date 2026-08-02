Başkan Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü, MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi

Geçtiğimiz nisan ayında Afyonkarahisar'daki bir otel toplantısında şüpheli bir şahıs tespiti yapıldı. Bere ile yüzünü gizleyen bu şahsın sahte isimle kayıt yaptırdığı belirlendi. Şahsın sahte kimlikler ve başkasına ait GSM hatlarını kullandığı da saptandı. Afyonkarahisar il merkezinde aynı sokaktaki iki ayrı hücre evi takibe alındı.

HÜCRE EVİNİ DEĞİŞTİRDİ

Şahsın üçüncü bir adrese geçmesi üzerine operasyon kararı alındı. Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat ile Afyonkarahisar Terörle Mücadele Ekipleri, 1 Ağustos gecesi yaptıkları ortak operasyon ile firari Burkay Karatepe'yi hücre evinde gözaltına aldı.

Elektrik ve suyu bulunmayan atıl durumdaki hücre evinde yapılan aramalarda toplam değeri 6 milyon 445 bin lira olan 98 Ata lira, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 50 gram külçe altın, 33 bin 700 dolar, 2620 avro ve 13 bin 535 Türk lirası ele geçirildi.

Ayrıca operasyonda, dizüstü bilgisayar, hard disk, 8 USB bellek, 3 cep telefonu, 4 sim kart ve örgütsel dokümanlar ile başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı, askeri parka, 2 bıçak ve 1,26 gram esrara el konuldu. Şahsın alınan sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hiçbir hain saklanamaz, hiçbir firar sonsuz değildir. Devletimizin çelikten iradesi son teröristi de karanlığından çekip alacak ve adalete teslim edecektir." ifadelerine yer verildi.