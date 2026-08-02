Milli Savunma Üniversitesi 10’uncu yılını kutladı

MILLI Savunma Üniversitesi (MSÜ), FETÖ darbe girişiminin ardından, 31 Temmuz 2016'da kuruldu. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan üniversite, rektörlüğe bağlı olarak, kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan enstitülerden, kara, deniz ve hava harp okullarından, astsubay meslek yüksekokullarından oluşuyor. MSÜ'den yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu, milli iradeye saygılı, vatan ve millet sevgisiyle yetişen nitelikli subay ve astsubayları ülkemize kazandıran Milli Savunma Üniversitesinin 10'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadesi kullanıldı. Paylaşımda, 10'uncu kuruluş yıl dönümü için hazırlanan video klip de yer aldı.