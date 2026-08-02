Suikast timinin son firarisi yakalandı





CEZALAR ONANMIŞTI

ADALET Bakanlığı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri FETÖ'cü Ali Yazıcı hakkında yeniden yapılan yargılama sonucunda verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının kesinleştiği kaydedildi. Eski Tuğamiral FETÖ'cü Tezcan Kızılelma'ya 15 yıl hapis cezası verildiği, bir sanığın ise beraat ettiği aktarıldı. Verilen hükümlerin Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 17 Mayıs 2022 tarihli kararıyla onanarak kesinleştiği hatırlatıldı. Mahkeme sürecinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Burkay Karatepe, Özcan Karacan ve Ramazan Elmas yönünden yakalama kararlarının infazı beklenmek üzere dosyaların tefrik edildiği belirtildi.



NASIL KAÇMIŞTI?

HAZIRLANAN iddianamedeki detaylara göre; Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan, Afganistan ve Pakistan gibi bölgelerde bulunması sebebiyle saklanma ve arazi şartlarında hayatta kalma konusunda uzman olan FETÖ'cü Karatepe, darbe girişiminin hemen ardından kamuflajının altına giydiği sivil kıyafetlerle gruptan ayrıldı. O dönem firari olan eski astsubay Ali Sarıbey ile paralarını birleştiren Karatepe, "Yiyecek alacağım" diyerek yanından ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Tanınmamak için güneş gözlüğü takıp, şort ve parmak arası terlik giyerek Marmaris'ten sırasıyla İzmir, Eskişehir ve Kütahya- Afyonkarahisar hattına geçerek izini kaybettirmişti