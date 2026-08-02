Suikast timinin son firarisi yakalandı

Bundan 10 yıl önce gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te kaldığı otelde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve helikopteri kullanan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da saklandığı hücre evine yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Daha önce özel kuvvetler timi içerisinde görev yapan FETÖ'cü helikopter pilotu ihraç yüzbaşı Karatepe'nin saklandığı evde sahte kimlikler ve pasaportlar ile çok sayıda telefon ve döviz ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller, bilgisayarlar ve telefonlar adli bilişim laboratuvarına gönderildi. 10 yıllık firar süresince kimlerle temas ettiği, haberleşme yöntemleri incelemeler ışığında ortaya çıkarılacak.
EKİPLER UZUN SÜREDİR TAKİPTEYDİ
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik darbeci timde yer aldığı belirtilen ve timin firari son üyesi olduğu ifade edilen Karatepe ekiplerin ortak çalışması sonucu ele geçirildi. Güvenlik kaynakları, suikast teşebbüsünün ardından yakalanmamak için sürekli kılık değiştiren teröristin, Kütahya ve İzmir'den sonra Afyonkarahisar'a geldiği, sahte kimlik kullandığını ve kentte bulunan yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle tespitinin yapıldığı bildirildi. Burkay Karatepe'nin, kent merkezinde İnaz Deprem Evleri'ndeki örgüte ait hücre evinde saklandığı tespit edildi. Bir süredir takibe alınan Burkay Karatepe'nin yüklü miktarda parayla ve sahte pasaportlarla yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu esnada operasyon düzenlendi.
HÜCRE EVİ GÖRÜNTÜLENDİ
Baskın yapılan hücre evinde yakalanan şahsın bolca miktarda erzak aldığı dikkatlerden kaçmazken ayrıca şahsın yakalandığı odada yarısı dolu viski şişesinin de bulunduğu görüldü. 3 katlı olan binada tek kalan kişinin ise yakalanan terörist Karatepe olduğu belirlendi. Teröristin yakalandığı bölgenin hemen yanı başında FETÖ'nün darbe girişimi sonrası sahibi A.A'nın örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle el konulan 5 yıldızlı bir termal otelin de bulunması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Adalet Bakanlığı, Karatepe'nin yakalandığını ve adli işlemlerin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğünü açıkladı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/277 Esas sayılı dosyasında görülen dava kapsamında verilen kararlar hatırlatıldı. 4 Ekim 2017 tarihinde açıklanan kararda, suikast teşebbüsü ve darbe girişimi eylemleri nedeniyle sanıklara ağır cezalar verildiği vurgulandı. Açıklamada mahkemenin kararına ilişkin şu detaylar yer aldı: 31 sanık hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 3 sanık hakkında 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 1 sanık hakkında 4 kez müebbet hapis cezası, 1 sanık hakkında 3 kez müebbet hapis cezası, 4 sanık hakkında 1'er kez müebbet hapis cezası.
CEZALAR ONANMIŞTI
ADALET Bakanlığı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri FETÖ'cü Ali Yazıcı hakkında yeniden yapılan yargılama sonucunda verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının kesinleştiği kaydedildi. Eski Tuğamiral FETÖ'cü Tezcan Kızılelma'ya 15 yıl hapis cezası verildiği, bir sanığın ise beraat ettiği aktarıldı. Verilen hükümlerin Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 17 Mayıs 2022 tarihli kararıyla onanarak kesinleştiği hatırlatıldı. Mahkeme sürecinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Burkay Karatepe, Özcan Karacan ve Ramazan Elmas yönünden yakalama kararlarının infazı beklenmek üzere dosyaların tefrik edildiği belirtildi.
NASIL KAÇMIŞTI?
HAZIRLANAN iddianamedeki detaylara göre; Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan, Afganistan ve Pakistan gibi bölgelerde bulunması sebebiyle saklanma ve arazi şartlarında hayatta kalma konusunda uzman olan FETÖ'cü Karatepe, darbe girişiminin hemen ardından kamuflajının altına giydiği sivil kıyafetlerle gruptan ayrıldı. O dönem firari olan eski astsubay Ali Sarıbey ile paralarını birleştiren Karatepe, "Yiyecek alacağım" diyerek yanından ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Tanınmamak için güneş gözlüğü takıp, şort ve parmak arası terlik giyerek Marmaris'ten sırasıyla İzmir, Eskişehir ve Kütahya- Afyonkarahisar hattına geçerek izini kaybettirmişti