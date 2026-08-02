Yüksek Askerı Şura 4 Ağustos’ta toplanacak

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4 Ağustos Salı günü yapılması planlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınacak. Şura çalışmalarının, her yıl olduğu gibi YAŞ üyelerinin Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaretlerinin ardından başlaması bekleniyor. Yüksek Askeri Şura toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak.