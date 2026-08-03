Bahçeli’den çerçeve yasaya destek çağrısı

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli eşikler aşılmaya devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı çağrıyla çerçeve yasaya destek verdiğini açıkladı. Terörsüz Türkiye'nin tarihi sorumluluk olduğunu aktaran Bahçeli, Türkiye'nin, uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti. Bahçeli, bu hedef kapsamında Meclis'e gelmesi beklenen çerçeve yasaya "tam destek" çağrısı yaptı.

'EN ÖNEMLİ DAYANAKTIR'

Konunun siyaset üstü olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Toplumsal mutabakat ile çatışmacı değil uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, kavgacı değil barışçı bir anlayışa, Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine ihtiyacımız vardır. Yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir. Terörsüz Türkiye politikası 'Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın en önemli dayanaklarından biridir. Bu politika bir demokratikleşme, bin yıllık kardeşliği gelecek bin yıla taşıma iradesidir. Terörsüz Türkiye, Batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

'ENERJİ BARIŞIN ANAHTARIDIR'

Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefinin bölgesel ve küresel etkilerine de değindi. Bahçeli, "Küresel enerji sistemi ciddi bir risk altındadır ve bu risk, sınır tanımadan tüm ülkeleri etkileyebilecek bir seviyeye ulaşmıştır. Türkiye; bu yeni dönemi doğru okuyan, enerji alanında oyunu yeniden kuran ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin Kızılelmasıdır. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır" dedi.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili söz konusu çerçeve yasanın bu hafta gündeme gelmesi bekleniyor. Sürecin en kritik başlıklarından biri olan silah bırakma mekanizması edinilen bilgilere göre sahadan gelen raporlarla yakından izleniyor. MİT Başkanlığının sahadaki gelişmeleri anbean takip ettiği, güvenlik birimlerinden gelen değerlendirmeler doğrultusunda sürecin olumlu ilerlediği ifade ediliyor. Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından tutuklu örgüt mensuplarının hukuki durumları yeniden değerlendirilecek.