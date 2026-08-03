Beşikçioğlu hakkında tutuklama talebi

Ankara
Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu emniyetteki işlemlerin ardından tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edildi. Beşikçioğlu, "Usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını ve belediyeyi zarara uğratmadığını" savundu. Aylık gelirini 2.5 milyon TL olarak beyan eden ama hesaplarda uyuşmazlık olan Beşikçioğlu'nun mal varlıkları da belirlendi: Ordu
'nun Ünye ilçesinde fındık bahçeleri, Çeşme
'nin Ardıç Mahallesi'nde müstakil ev, Urla
'da yüzde 50 hisseli müstakil ev, İzmir
Güzelyalı'da daire, İstanbul
Büyükyalı'da loft daire, Ankara Güneş Sokak'ta bir daire, Ayvalık'ta hisseli arsa, iki motosiklet.