Haberler Gündem Devlet firarinin ensesindeydi Devlet firarinin ensesindeydi 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris’te Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve Afyonkarahisar’da yakalanan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe’nin yanında sürekli sahte kimlikle dolaşıp inşaatlarda çalıştığı ve kağıt topladığı ortaya çıktı. Karatepe, devletin sıkı takibi sonucu yakalandı. OSMAN AKÇA













Fetö Silahlı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timi içerisinde görev yapan ve kırmızı bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe isimli şahıs yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonun ardından gözaltına alınan Karatepe Muğla'ya gönderildi. Alınan bilgilere göre, Karatepe'nin aslen Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Saklanmak için yine kendi memleketini seçen Karatepe'nin firari olduğu süre içerisinde yaşamını kağıt toplayarak ve inşaatlarda çalışarak yaşamını sürdürdüğü ortaya çıkarken, yakalanırken yanında bulunan çantadan çıkan yaklaşık 7 milyon TL değerindeki altın ve dövizleri nereden bulduğu ise araştırılıyor.





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Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timin son firari üyesi Burkay Karatepe'nin 10 yıllık kaçış güzergâhı da deşifre oldu. Muğla kırsalında izini kaybettirdikten sonra İzmir ve Eskişehir hattını kullandığı değerlendirilen FETÖ'cü hain, son olarak Afyonkarahisar'a yerleşti. Türkiye'nin en önemli ulaşım kavşaklarından biri olan Afyon'u, kalabalık içinde dikkat çekmeden yaşamak ve gerektiğinde farklı şehirlere kolayca ulaşabilmek için tercih ettiği belirtilen Karatepe'nin, çöp toplayıcısı ve hurdacı kılığına girerek yıllarca gizlendiği, hücre evinde ise iz bırakmamak amacıyla elektrik ve doğal gaz kullanmadığı öğrenildi. Ayrıca FETÖ firarisi Karatepe'nin 10 yıl başkasının kimliğini kullanarak yaşadığı ortaya çıktı.