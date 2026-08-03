Devlet firarinin ensesindeydi

Fetö Silahlı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timi içerisinde görev yapan ve kırmızı bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe isimli şahıs yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonun ardından gözaltına alınan Karatepe Muğla'ya gönderildi. Alınan bilgilere göre, Karatepe'nin aslen Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Saklanmak için yine kendi memleketini seçen Karatepe'nin firari olduğu süre içerisinde yaşamını kağıt toplayarak ve inşaatlarda çalışarak yaşamını sürdürdüğü ortaya çıkarken, yakalanırken yanında bulunan çantadan çıkan yaklaşık 7 milyon TL değerindeki altın ve dövizleri nereden bulduğu ise araştırılıyor.
4 AY TAKİP EDİLDİ
Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timin son firari üyesi Burkay Karatepe'nin 10 yıllık kaçış güzergâhı da deşifre oldu. Muğla kırsalında izini kaybettirdikten sonra İzmir ve Eskişehir hattını kullandığı değerlendirilen FETÖ'cü hain, son olarak Afyonkarahisar'a yerleşti. Türkiye'nin en önemli ulaşım kavşaklarından biri olan Afyon'u, kalabalık içinde dikkat çekmeden yaşamak ve gerektiğinde farklı şehirlere kolayca ulaşabilmek için tercih ettiği belirtilen Karatepe'nin, çöp toplayıcısı ve hurdacı kılığına girerek yıllarca gizlendiği, hücre evinde ise iz bırakmamak amacıyla elektrik ve doğal gaz kullanmadığı öğrenildi. Ayrıca FETÖ firarisi Karatepe'nin 10 yıl başkasının kimliğini kullanarak yaşadığı ortaya çıktı.
Üzerinden çıkanlar ise sadece kağıt toplamakla elde edilecek bir miktar olmadığı için MİT bunu FETÖ mensuplarının hâlâ birbirleriyle irtibatı koruduklarını ve birbirlerini finanse ettiklerini gösterdiği yönünde değerlendirdi. Güvenlik güçlerinin titiz çalışmalarıyla ilgili de detaylar ortaya çıktı. Mart ayında Afyonkarahisar'da bir kamerada yüz tanıma sistemine yakalanan Burkay Karatepe o günden itibaren ekiplerin radarına giriyor. Yüz tanıma sistemi kişinin yüzde 70 oranında Karatepe'yle eşleştiğini belirtiyor. Hemen operasyon yapılmıyor; çünkü bağlantıları, kimlerle irtibatta olduğu, finansal kaynakları ve hücre evinin tam koordinatlarının netleşmesi gerekiyor. 4 ay boyunca güvenlik bürokrasisi haini adım adım takip etti. Son olarak pasaportla kaçış hazırlıkları yaptığı fark edilen Burkay Karatepe'yi yakalamak için ekipler harekete geçti ve kıskıvrak ele geçirdi.
ADIM ADIM YAKALANMA SÜRECI
Fetö'cü Burkay Karatepe'nin devlet tarafından sıkı sıkı takip edildiği süreç tam olarak şöyle işledi: • Mart ayında ilk kez GSM hattını açtı ve böylece yıllardır ortada görünmeyen Karatepe'nin ölmediği anlaşıldı. • Şahıs yüz tanıma sistemine takıldı ve yüksek oranda eşleşme sağlandı. • Ekipler harekete geçti ve şahsı yakın takibe aldı. • Kamera kayıtları incelendiğinde şahsın bugüne kadar çöp toplayıcı, hurdacı ve kağıt toplayıcı kılığında, sakallarını uzatarak şapkasıyla birlikte kendisini kamufle ettiği görüldü. • Yakalanmayacağından emin olan şahsın birkaç kere bazı etkinliklere katıldığı, inşaatlarda çalıştığı ve başka birisinin kimliğiyle yaşadığı öğrenildi. • Pasaportlarını hazırladığı sırada ise evine baskın yapıldı. Alkollü yakalanan hainin ininde uyuşturucu da bulundu.
YARDIM EDEN SAHIS TUTUKLANDI
Burkay Karatepe'ye yardım ve yataklıktan gözaltına alınan Özcan Atlı isimli şahsın firariyi farklı bir isimle tanıdığı ve inşaatlarda birlikte çalıştıkları öğrenildi. Atlı'nın ayrıca Karatepe'ye geçtiğimiz yıl kendi adına GSM hattı çıkardığı ve deprem bölgesinde saklanmasına yardım ettiği ortaya çıktı. Özcan Atlı Afyonkarahisar'da tutuklandı.