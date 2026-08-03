Güllü’nün kızına en ağır ceza

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün (52) ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede; şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28) 1 numaralı sanık, arkadaşı Sultan Nur Ulu (25) 2 numaralık sanık olarak yer alırken, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Gülter'in annesini çok sevdiği 'Malkata' şarkısıyla odaya getirdiği, 'Hadi görüşürüz' diyerek kalça altından kavrayıp, ayaklarını yerden kestikten sonra 18 metre yükseklikteki pencereden attığı kaydedildi.

DOSYADAKİ ŞARKI DETAYI

Şarkının tasarlanan eylemin bir parçası olduğu belirtilirken, şüphelinin olayın ardından yurt dışına çıkmanın yollarını araştırdığı da iddianamede yer aldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma 11 ay sonra tamamlandı. Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede yer alan toksikoloji incelemesinde; Gül Tut'un kanında 3,53 promil alkol tespit edildiği, kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı ifadesine de yer verildi. İddianamede, Güllü'nün ölümüyle ilgili kamera ses kayıtları, bilirkişi raporları ve tanık ifadeleri de belirtildi. Savcılık, tüm delilleri birlikte değerlendirerek eylemin önceden tasarlandığı kanaatine vardığını belirtti.