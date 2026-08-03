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Haberler Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama! Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama! Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

DHA

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Ankara ili Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Edimin İfasına Fesat Karıştırmak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma, İcbar Suretiyle İrtikap, Zimmet ve Rüşvet Almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.08.2026 tarih ve 2026/744 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine,



Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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