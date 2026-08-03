Lise dostluğundan şirket ortaklığına

Lise yıllarında başlayan arkadaşlıklarını üniversitede ortak hayale dönüştüren Eylül Civelek ve Sonay Eda Er, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) yürüttükleri AR-GE çalışmalarını mezun olmadan şirketleşmeyle taçlandırdı. Lisede arkadaşlıkları başlayan ve İYTE Kimya Bölümü'nü tercih eden Civelek ve Er, 4 yıl önce üniversitenin birinci sınıfındayken alkolsüz ve doğal içerikli parfüm geliştirmeye karar verdi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hürriyet Polat'ın danışmanlığında yürüttükleri çalışmalar sonucunda geliştirdikleri teknoloji için patent başvurusunda bulunan genç girişimciler, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı kapsamında "Doğal Polimer İçerikli Katı Parfüm Geliştirilmesi Projesi" ile destek almaya hak kazandı. Doğal vakslardan alkolsüz katı parfüm üreten ve İYTE bünyesindeki Teknopark İzmir'de şirket kuran Civelek ve Er, bu yıl üniversiteden mezun oldu. Genç girişimciler, geliştirdikleri teknoloji sayesinde parfümün koku moleküllerini özel damlacıklar içinde muhafaza ederek hem raf ömrünü hem de ten üzerindeki kalıcılığını artırdı.

YENİ PROJELER YOLDA

Sonay Eda Er, amaçlarının bilimsel temelli, doğal içerikli ürün geliştirmek olduğunu söyledi. Ürünlerinde ağır kimyasallar yerine tamamen doğal vakslar kullandıklarını belirten Er, "Ağır kimyasallardan uzak, bilimsel temelli ürün geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi. Eylül Civelek de üniversitenin girişimcilik ekosisteminin projelerinin ticarileşmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Geliştirdikleri teknoloji sayesinde koku moleküllerini özel damlacıkların içinde hapsederek ürünün kalıcılığını artırdıklarını anlatan Civelek, şunları kaydetti: "10 saatten daha fazla kalıcılık vadediyoruz. Aynı zamanda kullanıcıların rahat etmesi için bunu stick formunda geliştirdik. Çantanıza atabiliyorsunuz, cebinizde kolaylıkla taşıyabiliyorsunuz. Ürünümüz, on-line satış platformu ve sosyal medya üzerinden satılıyor. Yakında web sitemizden de satışlarımızı gerçekleştireceğiz. Şu anda yeni kokular ve yeni ürünler geliştirmek üzerine çalışıyoruz. Vücut kremleri, vücut losyonları gibi cildinize iyi gelecek, besleyecek doğal içerikli ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz." İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da üniversitelerin yalnızca eğitim veren kurumlar olmadığını, aynı zamanda araştırma, girişimcilik ve inovasyon ekosistemleriyle kalkınmaya katkı sağlayan yapılar haline geldiğini söyledi. İYTE'de girişimcilik kültürünü öğrencilik döneminden itibaren desteklediklerini vurgulayan Baran, Civelek ve Er'in daha birinci sınıftayken fikirleriyle kendisine geldiklerini belirtti.