Son dakika: Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda Erdal Beşikcioğlu tutuklandı

CHP'li Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklama kararları çıktı.Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 55 şüpheliden 44'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Mahkeme, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
BEŞİKÇİOĞLU DAHİL 40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yanı sıra belediye başkan yardımcıları Mutlu Kerimoğlu, Taylan Özgüven ve İhsan Bahri Bellek, Belediye Başkanı'nın koruması Hüseyin Yılmaz, ETİMKENT A.Ş. yönetim kurulu üyeleri ile ihale komisyonunda görevli bazı isimler de yer aldı.
10 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL TEDBİRİ
Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 44 şüpheliden 4'ü hakkında tutuklama talebi reddedildi.
Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer 10 şüpheli ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.