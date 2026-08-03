Son dakika: Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda Erdal Beşikcioğlu tutuklandı

BEŞİKÇİOĞLU DAHİL 40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yanı sıra belediye başkan yardımcıları Mutlu Kerimoğlu, Taylan Özgüven ve İhsan Bahri Bellek, Belediye Başkanı'nın koruması Hüseyin Yılmaz, ETİMKENT A.Ş. yönetim kurulu üyeleri ile ihale komisyonunda görevli bazı isimler de yer aldı.