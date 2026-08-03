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Haberler Gündem ‘Teknoloji vicdanımızı unutturuyor’

‘Teknoloji vicdanımızı unutturuyor’

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

‘Teknoloji vicdanımızı unutturuyor’
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ile gazilerin haklarının yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesiyle ilgili kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, "Grubumuz çalışmalarını tamamladı. Bu hafta içinde inşallah AK Parti grubumuz, Milliyetçi Hareket Partisi ile Meclis Başkanlığına sunacak. Bu hafta inşallah görüşülmesini bekliyoruz" dedi. Öte yandan gençlerle bir araya gelen Göktaş, "Aslında teknolojiler hayatımıza yeni şeyler katıyor ama vicdanımızı unutturuyor çünkü izlediğimiz o içerikler bizi duyarsızlaştırıyor" diye konuştu.
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