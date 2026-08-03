‘Teknoloji vicdanımızı unutturuyor’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
, şehit yakınları ile gazilerin haklarının yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesiyle ilgili kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, "Grubumuz çalışmalarını tamamladı. Bu hafta içinde inşallah AK Parti
grubumuz, Milliyetçi Hareket Partisi
ile Meclis Başkanlığına sunacak. Bu hafta inşallah görüşülmesini bekliyoruz" dedi. Öte yandan gençlerle bir araya gelen Göktaş, "Aslında teknolojiler hayatımıza yeni şeyler katıyor ama vicdanımızı unutturuyor çünkü izlediğimiz o içerikler bizi duyarsızlaştırıyor" diye konuştu.