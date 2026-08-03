TSK’nın askeri hazırlık durumu güncellendi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs adasındaki gelişmelere ilişkin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri hazırlık durumunun güncellendiğini açıkladı. Güler, "Türkiye, bölgesel sahiplik ilkesi kapsamında Karadeniz'de güvenlik ve istikrarı sürdürmek maksadıyla NATO müttefiklerimiz Bulgaristan ve Romanya ile birlikte gerekli tüm tedbirleri almakta olup, Ukrayna'da adil, kalıcı ve onurlu bir barış için elinden gelen desteği tüm taraflarla samimi bir diyalog içerisinde vermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

'TEDBİRLER ALINIYOR'

Türkiye'nin, İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki faaliyetleri de dahil olmak üzere adada ve bölgedeki gelişmeleri ve muhtemel etkilerini dikkatle analiz ettiğini vurgulayan Güler, olası her türlü tehdide karşı gerekli askeri ve siyasi tedbirlerin alınmaya devam ettiğini belirtti. Milli Savunma Bakanı Güler, "Bu kapsamda adadaki hassas dengelerin korunmasına özen göstererek Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik askeri hazırlık durumumuz titizlikle güncellenmektedir. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve bölgesel istikrarın korunması anlayışı çerçevesinde Suriye yönetimi ile yakın koordinasyon ve diyalog içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.