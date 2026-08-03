Yangınlar kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, havadan ve karadan yürütülen etkili mücadeleler sonucunda Aydın Çine, Balıkesir Susurluk ve İzmir Buca yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, "Rüzgârın şiddetini artırdığı 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülkemiz genelinde 192'si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale ettik. Hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın alevlere karşı verdiği etkin ve aralıksız mücadele sonucu çok şükür bu yangınların tamamını kontrol altına aldık. Ancak yangın riski halen devam ediyor" dedi.

ÇANAKKALE'DE BÜYÜK BAŞARI

Çanakkale'de geçen yıl 1 Ocak-12 Temmuz tarihleri arasında toplam 89 orman yangınında 195 hektarlık alan zarar görürken, aynı dönemde 370 orman dışı alan yangını kayıtlara geçti; bu yılın aynı döneminde bu rakam 45 orman yangınında 30 hektara geriledi. Orman dışı alan yangını sayısı da 188 olarak gerçekleşti. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "İlk 6 aylık veriler, alınan tedbirlerin ve vatandaşlarımızın artan duyarlılığının olumlu sonuçlarını gösteriyor" dedi.