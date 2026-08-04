AK Parti tam kadro sahada

AK Parti, TBMM'nin kapanması sonrasında tam kadro sahaya çıkacak. Ağustos ayında AK Parti kadroları il il, ilçe ilçe 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda vatandaşlarla bir araya gelecek. Vatandaşla birebir temas sonucu oluşacak raporlar anlık olarak Genel Merkez'e iletilecek. Bu süreçte, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda toplumsal bağların daha da pekiştirilmesi amaçlanıyor. Milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat mensupları ile birlikte kabine üyeleri ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de sahada aktif olarak yer alacak. Bakan ve MYK üyeleri en az iki ile giderek, sahanın nabzını tutacak.

DOĞRUDAN TEMAS KURULACAK

SAHA ziyaretlerinde vatandaşların talep, öneri ve beklentileri kayıt altına alınacak. Hazırlanacak raporlar gecikmeden AK Parti Genel Merkezi'ne iletilecek. Böylece yerelde tespit edilen ihtiyaç ve beklentilerin merkezi düzeyde değerlendirilerek ilgili adımların hızla atılması amaçlanıyor. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın ana mesajlarından biri de Türkiye'nin bölgesindeki istikrarı ve güven veren konumuna vurgu yapmak olacak. Özellikle son dönemde dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler ışığında Türkiye'nin "güvenli liman" konumuna dikkat çekilecek. Toplumun tüm kesimleriyle doğrudan temas kurulması hedeflenen saha çalışmalarının, Türkiye Yüzyılı vizyonunun vatandaşlara anlatılmasına katkı sağlaması bekleniyor.