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Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara Kahramankazan'da, Anadolu Otoyolu üzerinde aynı yönde ilerleyen iki kamyonetin çarpıştığı feci kazada 46 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybederken, iki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Giriş Tarihi:

Ankara’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Kaza, Kahramankazan'a bağlı Saray Mahallesi'nde bulunan Anadolu otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 FM 1446 plakalı G.G'nin (33) şoförlüğünü yaptığı kamyonet Bolu istikametinden Ankara istikametine doğru seyir halindeyken, aynı istikamette seyir halinde bulunan 06 FAS 821 plakalı şoförlüğünü S.Ç'nin (36) yaptığı kamyonete arkadan çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede 06 FM 1446 plakalı kamyonette yolcu olarak bulunan A.A.'nın (46) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan S.Ç. ve G.G. ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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