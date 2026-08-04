Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten çıkarıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılında HSK tarafından 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını, bu kapsamda 84 kişinin meslekten ihraç edildiğini açıkladı. Hakim ve savcıların büyük çoğunluğunun görevlerini meslek onuruna bağlılıkla yerine getirdiğini belirten Gürlek, denetim mekanizmalarının etkin şekilde işletildiğini kaydetti. Bakan Gürlek'in paylaştığı HSK İkinci Dairesi verilerine göre, 2026 yılı içerisinde toplam 525 hakim ve Cumhuriyet savcısı hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 333'ü hakkında; 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır. Adalet sistemimizin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceğiz. Dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

UĞUR MUMCU'NUN AİLESİYLE GÖRÜŞECEK

Bakan Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Gürlek, Mumcu ailesine talepleri üzerine 6 Ağustos Perşembe günü randevu verdi. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.