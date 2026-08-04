Behzat Ç. hapiste

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklandı. Öte yandan Beşikçioğlu ifadesinde "Behzat Ç. dizisinin çekimlerinde belediye imkanlarının kullanıldığı" yönündeki iddialara ilişkin soruya da yanıt verdi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, "Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını, Behzat Ç. dizisinin çekimlerinin ilçenin tanıtımına katkı sunduğunu ve belediyeyi zarara uğratmadığını" savundu. Beşikçioğlu, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirterek, gelir kaynaklarının belediye başkanlığı maaşı, Tatbikat Sahnesi'nden elde edilen bilet gelirleri, oyunculuk faaliyetleri ve telif ödemeleri olduğunu söyledi.

DİZİ SORUSUNU YANITLADI

Beşikçioğlu, Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını dile getirdi. "Behzat Ç. dizisinin çekimlerinde belediye imkanlarının kullanıldığı" yönündeki iddialara ilişkin Beşikçioğlu, yapım şirketinin belediyeye ödeme yaptığını, çekimlerin Etimesgut'un tanıtımına katkı sunduğunu ve belediyenin zarara uğratılmadığını savundu. Öte yandan edinilen bilgilere göre Beşikçioğlu, tutuklama kararının ardından Konya Kapalı Ceza infaz Kurumu'na nakledildi.

225 BİN LİRALIK TRANSFER SORULDU

Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu tarafından hesabına gönderilen 225 bin liraya ilişkin soruya Beşikçioğlu, "Bahse konu para transferi tarihinde ben yurt dışındaydım. Otele giriş yapmak için kredi kartını ibraz ettiğimde limit sorunu olduğu ve nakit ödemeyi kabul etmedikleri için Mutlu Kerimoğlu'ndan borç olarak para istedim. Göndermiş olduğu tutarı karta yatırdım, limit açtırdım. Türkiye'ye dönüşte parayı geri ödedim" yanıtını verdi. Beşikçioğlu, şüphelilerden sadece Mutlu Kerimoğlu ile belediyedeki görevi dışında geçmişe dönük bir tanışıklığı ve dostluğu bulunduğunu ifade ederek, "Şüpheli olarak görünen şirket sahipleri ve yetkilileri ile HTS iletişimim ve para transferim yoktur. Üzerime kayıtlı mal varlığı Belediye Başkanı olmadan önceki dönemlerdeki ticari faaliyetlerim ve miras yoluyla edindiğim mal varlığıdır. Suçlamalar soyut suç atfı mahiyetinde olup maddi delillerle desteklenmemiştir" savunmasını yaptı.