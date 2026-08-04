Belediyelerde hesaplar tutmadı

Yeni Parti'nin kuruluşu sonrası her alanda ortadan ikiye bölünen ana muhalefette bir yandan da 'belediyeler savaşı' yaşanıyor. Birçok belediye başkanı bu süreçte kabuğuna çekilirken, bazıları ise hızlı bir refleks göstererek Yeni Parti'ye katıldı. CHP'li 135 milletvekilinin 91'ini kopararak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ve ekibi, her fırsatta en az 200 belediyenin kendilerine katılmak istediğini dile getiriyordu. Ancak parti kurulalı 2 hafta olmasına rağmen hala bu sayıya erişilemedi. Belediyelerin çoğunluğu CHP'de kalmaya devam ediyor.

157 BELEDİYE ÖZEL'LE GİTTİ

Yeni Parti kurulmadan önce beldeler hariç toplam 320 belediyesi bulunan CHP, Özgür Özel ve ekibinin ayrılığı sonrası tarihi bir bölünme yaşadı. Şu ana kadar 157 belediye CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye geçti. Bu belediyeler arasında Manisa ve Denizli dışında büyükşehir belediyesi bulunmuyor. Bu süreçte 163 belediye ise CHP'de kalma kararı aldı. Gözlerin çevrildiği İstanbul, Ankara, Balıkesir, Adana ve Mersin gibi 9 büyükşehir belediyesi hala CHP çatısı altında hizmet veriyor. Özgür Özel ile yollarını ayırdıktan sonra bağımsız kalan ve ne yapacağı belirsizliğini koruyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ise CHP'ye geri dönme ihtimali olduğu iddia ediliyor.