Çelik’ten sert Franco tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Tayyip Erdoğan'ın İspanya diktatörü Franco ile benzeştirilmesinin "akıl yoksunluğu" olduğunu söyledi. Söz konusu ifadesi nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Ertuğrul Özkök'e tepki gösteren Çelik, "Türkiye'ye geçmişte yaşatılan kötülüklerin kök zihniyeti budur" tepkisini gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımız defalarca milletimizin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına gelmiştir" dedi.

'AHLAKİ BİR SEFALETTİR'

Türkıye'ye geçmişte yaşatılan kötülüklerin kök zihniyeti budur. En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız ile insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir. Bu zihniyetle

demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Yine bu zihniyetin partimizden bahsederken "Ak Parti diye bir parti yok" anlamına gelen sözleri sadece çürümüş bir zihniyetin temennisidir. Gerçeği öğrenmek isteyen biri, sokaklara çıkıp bunu dile getirsin ve cevabını bizzat yaşasın. Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir"

'ART NİYETLİ VE MİLLET İRADESİNE SAYGISIZLIK'

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da "Girdiği her seçimi kazanarak, her darbe girişimine karşı direnerek ülkeyi yöneten, dünyaca saygın bir lideri diktatör Franco ile aynı cümle içinde kullanmak siyaseten de ahlaken tamamen yanlış ve millet iradesine açıkça saygısızlıktır. Halkın iradesini yok sayan bu yaklaşım art niyetle izah edilebilir" dedi.