Merkezefendi’de hülle atamalara suç duyurusu

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde iki müdür ve bir başkan yardımcısının sınavsız olarak hülle yolu ile bu görevlere getirildiği iddiasıyla, Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve ilgili bürokratlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

'KANITLANMIŞTIR'

Suç duyurusunda, usulsüz yapılan işlemlerle, görevde yükselme bekleyen ve sınav açılmasını bekleyen liyakatlı personelin yasal haklarının gasp edildiğini ve fırsat eşitliğinden yararlandırılmadığı öne sürüldü. Cumhuriyet Başsavcılığına ve Merkezefendi Kaymakamlığına yapılan suç duyurusunda bulunan Merkezefendi Belediyesi'nde görevli Zabıta Amiri Recep Karakuş, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan süreçte, görevi kötüye kullanma (TCK madde 257), kamu görevlisinin suçu bildirmeme (TCK madde 279) ve res'en işlenen suçlardan dolayı kamu davası açılması talep etti. Karakuş, belediyede işçi kadrosunda buluna Şafak Deniz isimli personelin, tazminatları verilerek işten el çektirildiği ardından istisnai kadro ile devlet memuru yapıldığı ve başkan yardımcılığı kadrosunda görevlendirildikten sonra hülleli yollarla, imar ve şehircilik müdürü yapıldığını belitti. Karakuş "Bu konuda yüksek yargı kararları olmasına ve resmi ihtarların yer almasına karşın, bilerek ve kasten meydan okurcasına kuralların çiğnenmeye devam ettiğini ve suç işleme noktasında organizasyon içinde hareket ettikleri kesin olarak kanıtlanmıştır. Bu nedenle suç duyurusunda bulundum" dedi.