  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem SON DAKİKA: Cem Küçük soruşturmasında flaş gelişme: Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı! İşte sebebi...

SON DAKİKA: Cem Küçük soruşturmasında flaş gelişme: Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı! İşte sebebi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube tarafından gözaltına alındı.

AA

Giriş Tarihi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gazeteci Cem Küçük'ün bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu ve İBB yolsuzluk soruşturma sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanlar olduğu öğrenilmişti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Soruşturmanın başlamasıyla birlikte gözaltına alınan Cem Küçük, "halkı yanıltcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BORÇ SAVUNMASI

Soruşturmada dikkat çeken detaylardan biri Cem Küçük ve gazeteci Tahir Sarıkaya arasında gerçekleşen çok sayıda para transferi olmuş. Küçük, bu transferler hakkında borç savunması yapmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan yeni gelişmeye göre Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alındı.

SARIKAYA'NIN BANKA HESAPLARINDA DİKKAT ÇEKEN İŞLEMLER

Sarıkaya'nın banka hesaplarında kaynağı belirlenemeyen yüksek tutarlı para girişleri ve para transferleri tespit edildi. Söz konusu para hareketlerinin bir bölümünün kripto varlık hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA