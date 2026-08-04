SON DAKİKA: Tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı

"ESRAR İÇTİĞİM İÇİN PİŞMANIM, BİR DAHA KULLANMAYACAĞIM"

Öte yandan, Beşikçioğlu'nun 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede esrar kullandığını kabul ettiği ve "esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

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