Tahir Sarıkaya'dan milyonluk para trafiği açıklaması: 'Ödemeler reklam ve tanıtım karşılığı'

Sarıkaya, ifadesinin başında hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını, erkeklerle kadınları menfaat karşılığında tanıştırmadığını ve bu yolla kazanç sağlamadığını ileri sürdü.

Sarıkaya, gözaltındayken vermediği telefon şifresini savcılıkta da paylaşmayacağını söyledi. Telefonunda özel ve ailevi fotoğraflar bulunduğunu belirten Sarıkaya, bu içeriklerin görülmesini istemediğini savundu.

CEM KÜÇÜK'LE PARA TRAFİĞİNE "BORÇ VE PROGRAM" AÇIKLAMASI

Sarıkaya, gazeteci Cem Küçük'ü 2015 yılından bu yana tanıdığını ve farklı dönemlerde birlikte program yaptıklarını söyledi. Küçük'le aralarında para alışverişi bulunduğunu kabul eden Sarıkaya, bunun borç ve program ödemelerinden kaynaklandığını savundu.

Sarıkaya, "Tweet atılması ya da haber yapılması karşılığında para göndermedim" dedi. Ancak çelişki üzerine yöneltilen soruda, Cem Küçük'le birlikte katıldıkları açılış ve programların ödemelerini de yapmış olabileceğini belirtti.

HALUK LEVENT'TEN 100 BİN LİRALIK ÖDEMEYİ "BURS" OLARAK ALDIM

Sarıkaya, ilk beyanında Haluk Levent'le doğrudan para alışverişinin bulunmadığını ve Nigella Coin'den kazanç sağlamadığını söyledi.

Ancak çelişki üzerine yöneltilen soruda, Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira "burs" aldığını kabul etti. Sarıkaya, Haluk Levent'in PR çalışmasını yürütmediğini ve "Ahbaplar Suç Örgütü"nün parasını aklamadığını savundu.