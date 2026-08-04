TSK’da YAŞ heyecanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) TSK'daki terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatma dosyaları ele alınacak. Gözler özellikle Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının görev süreleri ile üst rütbeye terfi edecek isimlere çevrildi. Şura programının, YAŞ üyelerinin Başkan Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etmesiyle başlaması bekleniyor. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıya geçilecek.

TOPLANTIYA YOĞUN KATILIM

Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katılacak. Toplantıda ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer alacak.

İKİ SENARYO SÖZ KONUSU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, YAŞ üyesi sıfatıyla toplantıya ilk kez katılacak. Şurada general, amiral ve albayların terfi durumları ile emekliye sevk işlemleri ele alınacak. Görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar da toplantının önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor. Çalışmaların aynı gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Şurada alınacak kararlar, Başkan Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek. Geçen yıl görevlerine başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Görev süreleri sona eren Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. İki komutanın emekliye sevk edilmesi halinde ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için de Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı öne çıkıyor.

TERFİ DOSYALARI GÜNDEMDE

Yaş toplantısında bir üst rütbeye terfi etmesi değerlendirilecek isimler de bulunuyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneraller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in orgeneralliğe terfi durumları şurada ele alınacak.