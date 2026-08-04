Haberler Gündem Yaz eğlencesi kulak ağrısıyla bitmesin Yaz eğlencesi kulak ağrısıyla bitmesin İSMAİL HAKKI DOSTOĞLU













Yaz mevsiminde en sık görülen kulak probleminin "yüzücü kulağı" olarak bilinen dış kulak yolu enfeksiyonu olduğunu ifade eden Kulak Burun Boğa Uzmanı Op. Dr. Uğur Elçi, bunu kulak kirinin suyla şişerek tıkayıcı hale gelmesi ve kulak mantarlarının izlediğini söyledi. Özellikle havuz sularındaki yetersiz veya dengesiz klorlamanın enfeksiyon riskini artırdığına dikkat çeken Elçi, ailelerin havuz seçerken hijyen koşullarını mutlaka sorgulaması gerektiğini vurguladı. Ailelerin iyi niyetle yaptığı en büyük yanlışın kulak çubuğunu kulağın içine sokmak olduğunu söyleyen Elçi, "Kulak çubuğu kiri temizlemez, daha da içeri iter. Üstelik kulak yolunu tahriş ederek enfeksiyona davetiye çıkarabilir. Temizlik yalnızca kulağın dış kısmında yapılmalıdır" diye konuştu.





'KULAK ÇUBUĞU ÇÖZÜM DEĞİL'

Kulak tüpü bulunan, kulak zarı delik olan ya da daha önce kulak ameliyatı geçiren çocukların yüzebileceğini belirten Elçi, "Çocukların yüzmesini yasaklamak doğru değil. Asıl yapılması gereken, uygun koruyucu tıkaç ve diğer ekipmanlarla kulağın suyla temasını önlemektir" ifadelerini kullandı.