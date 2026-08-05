Haberler Gündem 33 yıllık sır perdesi aralanıyor 33 yıllık sır perdesi aralanıyor Adalet Bakanlığı’nın Uğur Mumcu suikastı dosyasını 33 yıl sonra yeniden incelemeye alması, suikastın arkasındaki sır perdesini ve karanlık kurguları yeniden gündeme getirdi. İSMAİL HAKKI DOSTOĞLU









Gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te katledilmesine ilişkin adli dosyanın Adalet Bakanlığı tarafından yeniden mercek altına alınmasıyla birlikte, suikastın arkasındaki uluslararası bağlantılar ve bombanın patlatılma biçimine dair kritik ayrıntılar yeniden kamuoyu gündemine taşındı. Güldal Mumcu ve aile avukatlarının, yürütülen inceleme süreci ile ilgili yarın Adalet Bakanı Akın Gürlek ile kritik bir görüşme gerçekleştirmesi beklenirken; faili meçhul dosyaların raftan indirilmesi süreci dönemin tanıklarının, istihbarat yetkililerinin ve Mumcu ailesinin açıklamalarıyla "Mossad ve CIA parmağı" ile "uzaktan kumandalı düzenek" tezlerini yeniden odağa yerleştirdi. 'AÇIKÇA TEHDİT EDİLDİ'

Uğur Mumcu'nun ağabeyi avukat Ceyhan Mumcu, kardeşinin cinayet öncesinde Kürt dosyası, Barzani-Talabani ilişkileri, ABD ve İsrail'in bölgedeki silah ve para yardımlarını deşifre eden 312 yazı kaleme aldığını ve suikasta uğradığında bu çalışmayı bir kitapta toplamak üzere olduğunu hatırlattı. Uğur Mumcu'nun ölümünden kısa süre önce hem CIA Türkiye Temsilcisi Ruzi Nazar hem de İsrail'in Türkiye Büyükelçisi ile şiddetli tartışmalar yaşadığını aktaran Ceyhan Mumcu, şu ifadeleri kullandığını belirtti: "Uğur, İsrail Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeyi bana anlattı. Büyükelçi açıkça 'Üzerimize çok geliyorsun, bu durum daha fazla devam edemez. Sana suikast bile yapılabilir' diyerek tehdit boyutunda konuşmuş. Uğur bu görüşme sonrası kabuslar gördüğünü, rüyasında ayaklarının koptuğunu söylemişti. Zaten çok sürmedi suikast gerçekleşti. İsrail Büyükelçisi, Uğur'un öldürülmesinden sonra bana da gelip 'Bizimle uğraşmayın' dedi."

İRAN ANLAŞMASI İPTAL OLDU

Suikastın işlendiği 24 Ocak günü saat 13.17'de patlamanın meydana geldiğini, saat 18.00'de ise ressam Bedri Baykam'ın kalabalık bir grupla İran Konsolosluğu'nu bastığını belirten Ceyhan Mumcu, toplumsal ayrışmanın o gün planlandığını savundu. Aynı gün Türkiye ile İran arasında tam imzalanacak anlaşmanın İçişleri Bakanı tarafından "Psikolojimiz bozuk, vatandaşımızı katlettiniz" denilerek iptal edildiğini ve İran heyetinin imzasız döndüğünü hatırlatan Mumcu; Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcısı Nusret Demiral'ın olay yerine gelir gelmez "Yabancı örgüt işidir, çözemeyiz" açıklaması yaparak MİT ekibini olay yerinden uzaklaştırdığına dikkat çekti. 'YARGI SÜRECİ GECİKTİRİLDİ'

Ceyhan Mumcu ayrıca, davanın tek firari sanığı Oğuz Demir'in yüksek kimya mühendisi ve zengin bir iş adamı olarak olay sonrası hemen yurt dışına kaçabildiğini, Avusturya ve İran hatlarının araştırılması gerektiğini vurguladı. Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş'un tanıklığı için 2 Aralık 2026'daki duruşmaya çağrıldığını belirten Mumcu, sanıkları muayene etmeden "işkence gördüler" raporu hazırlayan eski Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın da yargı sürecini iki yıl geciktirdiğini ifade etti. Türkiye'de 1990'ların başında yaşanan seri cinayetlerde Mossad bağını ilk kez resmi düzeyde dile getiren emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, ellerindeki bilgilerin doğrudan Mossad parmağını işaret ettiğini belirtti. Karakuş, suikastın operasyonel boyutuna dair şu iddiaları paylaştı: "Benim edindiğim bilgiler Uğur Mumcu ve diğer aydınların şehit edilmesinde Mossad parmağının olduğu yönünde. Saldırı öncesi Türkiye'ye gelen 5 Mossad ajanı buradaki faaliyetlerini tamamladıktan sonra, olay günü Esenboğa Havalimanı'nda yaşanan hareketlilik ve karartmalardan faydalanarak kimlik kontrolü yapılmadan Tel Aviv uçağına bindirildi ve ülke dışına çıkarıldı. Tetikçiye değil, bizim o tetiği çektirenlere odaklanmamız lazım." Karakuş, 33 yıl sonra açılan bu dosya kapsamında yetkili makamlarca çağrılması halinde edindiği tüm resmi bilgileri ve kaynakları seve seve mahkemeyle paylaşacağını ifade etti.