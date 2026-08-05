Çerçeve yasa teklifine Devlet Bahçeli’den imza

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlıkları süren çerçeve yasa teklifi, önceki gün itibarıyla AK Parti milletvekillerinin imzasına açılmıştı. Dün saat 17.00'ye kadar imza atma sürecinin devam ettiği yasa teklifinin ismi de 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' oldu.

ÖNCELİK SİLAH BIRAKTIRMA

Tüm partilerin ortak teklifi olarak sunulması için çalışmaların yapıldığı yasa teklifi ile ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, süreç kapsamında DEM Parti, MHP ve HÜDA-Par ile görüşmeler gerçekleştirdi. İYİ Parti dışında tüm parti gruplarının teklif üzerinde uzlaşı sağlaması için çalışmalar sürerken; teklifin daha sonra Adalet Komisyonu'nda görüşülüp ele alınması, ardından TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp yasalaşması öngörülüyor. Bu kapsamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılacak "çerçeve yasa" teklifine ilk imzayı veren isim oldu. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Grup Başkanlığına gelerek, MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ve kendisinin imzalarını teslim etti. Planlanan teklifin içeriğinde, sürecin ilk ve vazgeçilmez şartı, terör örgütünün silahlarını tamamen ve geri dönülemez şekilde bırakması olacak. Bu nedenle silah bırakma süreci tamamlanıp resmen doğrulanmadan (teyit ve tespit edilmeden) herhangi bir hukuki düzenleme yürürlüğe girmeyecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında bir kurul, TBMM bünyesinde ise bir İzleme Komisyonu kurulacak. TBMM Komisyonu gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek. Sürecin vizyonu; "Terörden arındırılmış bir Türkiye, terörden arındırılmış bir Suriye, daha istikrarlı bir Irak, daha huzurlu bir Orta Doğu ve daha güçlü bir bölgesel iş birliği" olmak üzere 5 temel hedefi içeriyor.