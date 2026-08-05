MHP Aydın il kongresı 12 Eylül’de gerçekleştirilecek

MHP Aydın
İl Başkanı Osman Gazi
Cihangiroğlu, partisinin İl Başkanlığı 15. Olağan İl Kongresi'nin 12 Eylül 2026 Cumartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı. Genel Başkan Devlet Bahçeli
'yi ziyaret eden İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, il genelindeki 17 ilçe kongreyi birlik ve beraberlik içerisinde başarıyla tamamladıklarını belirtti. İlçe kongrelerine ilişkin hazırlanan raporun Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sunulduğunu ifade eden Cihangiroğlu, teşkilat çalışmaları hakkında da kapsamlı bilgilendirme yaptıklarını söyledi.