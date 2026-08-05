Sahte ekspertizle vatandaşlık sağlayan 72 kişi yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek
, düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk
vatandaşlığı kazandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul
merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüphelinin yakalandığını, 7 şirkete el konularak kayyum atandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında, Türkiye
'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, ve Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği belirlendi. Yapılan incelemelerde 687 kişinin bu yöntemle Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edildi.