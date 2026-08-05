Şehit aileleri ve gazilere destek artıyor

GAZİ ÖDEMELERİ GENİŞLİYOR

Başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede bakıma muhtaç olan gazi ve malullere yapılan ek ödemenin miktarı; net asgari ücretin iki katından (yaklaşık 56 bin lira), net asgari ücretin iki buçuk katı (yaklaşık 70 bin lira) tutarına çıkarılıyor. Erbaş/ er, güvenlik korucusu, öğrenci ve sivillere bağlanacak toplam aylık tutarının; 35.398 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olamayacak şekilde yasal bir alt sınır (taban aylık) getiriliyor. Bu tutar da şu anda yaklaşık 55 bin liraya denk geliyor. Terör eylemleri nedeniyle yaralanmış olmakla birlikte ilgili mevzuatına göre malul sayılmayan ancak Nizamname hükümlerine göre derece tespiti yapılan kişilerin gösterge tablosu güncellenerek bağlanan aylık miktarları artırılıyor. Ayrıca bu madde kapsamında aylık bağlananlar; ücretsiz ulaşım, su-elektrik indirimi, eğitim ve sosyal destekler ile vergi ve harç gibi kurumsal muafiyetlerden yararlanabilecek. 15 Temmuz hain darbe girişimini ve terör eylemlerini engellemek için kendini siper eden ancak mevzuattaki engellilik kriterleri nedeniyle "gazi" ya da "malul" sayılmayan, vücudunda hasar derecesi dahi tespit edilmeyen kamu görevlileri ve sivil vatandaşlara yönelik çok önemli bir düzenleme yapılıyor. 15 Temmuz darbe girişimi ile terör eylemlerini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul sayılmayan veya derece tespiti yapılmayan kişilere, 17.135 gösterge rakamı üzerinden aylık (yaklaşık 27 bin lira civarı) bağlanacak.

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