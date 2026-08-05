SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü hain adliyede!

Yapılan araştırmalarda Karatepe'nin Marmaris'ten İzmir'e, ardından Eskişehir'e geçtiği, burada birkaç gün kaldıktan sonra ise Afyonkarahisar gittiği belirlendi. Bölgedeki tüm güvenlik kameraları incelendi, Eskişehir ve Afyonkarahisar'da çok sayıda adrese operasyon yapıldı ancak Karatepe'ye ulaşılamadı. Kaçmasına yardım ettiği belirlenen kız kardeşi Eskişehir'de, babası ise Ankara'da tutuklandı. Karatepe'nin son görüntüsüne Afyonkarahisar'da ulaşıldı.

6 AYLIK TAKİP OPERASYONUYLA YAKALANDI

Burkay Karatepe'nin yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire, Eskişehir ve Afyonkarahisar emniyet istihbarat birimleri 6 ay önce yeni bir çalışma başlattı. Çalışmalar, Afyonkarahisar'da yoğunlaştırıldı. Tüm güvenlik kameraları tek tek incelendi. İncelemede sürekli şapka ve bere takan, kameraların az gördüğü alanları tercih eden bir kişi belirlendi. Ekipler, bu görüntü üzerine yoğunlaştı. Görüntülerdeki kişinin Karatepe olup olmadığının belirlenmesi için fiziki takip yapılarak adım adım takip edildi ve kimliği saptandı. Bu kişinin Burkay Karatepe olduğu kesinleşince kaldığı İnaz Deprem Evleri'ndeki eve baskın yapıldı. Karatepe, yakalanıp, gözaltına alındı.

Meslekten ihraç yüzbaşı ve eski helikopter pilotu Karatepe'nin saklandığı evde yapılan aramalarda yüklü miktarda Türk lirası, döviz, altın, sahte kimlikler, fotoğraflar, dizüstü bilgisayar, biri tuşlu olmak üzere 3 cep telefonu, çeşitli dokümanlar, 1 gram eroin ve dijital materyaller ele geçirildi. Evde çok az eşya bulunduğu, katlanmış bir döşek bulunduğu belirlendi. Karatepe'nin deşifre olduğunu anladığı, kaçış planı yaptığı saptandı. Sahte kimlik kullandığı belirlenen Burkay Karatepe'nin yüz tanıma sistemine kaydının düşmemesi ve tanınmamak için sürekli kılık-kıyafet değiştirdiği, şapka ve bere ile gezdiği belirlendi. Karatepe, Muğla'ya getirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Burkay Karatepe, 'Cumhurbaşkanına suikast', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme (2 defa) ', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kamu malına zarar verme (2 defa)', 'Mala zarar verme (19 defa)', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Nitelikli yağma', 'Konut dokunulmazlığının ihlali' ile çeşitli diğer suçlardan geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.